ФАС нашла картель по ремонту дорог на сумму свыше 1,2 млрд рублей

Две компании заключили контракты по ремонту дорог в Ульяновской области. Их подозревают в сговоре при участии в торгах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компании подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Они заключили контракты по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Ульяновской области.

«Основные доказательства, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, ФАС России получила во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний на территории Ульяновской области», — сказано на сайте ФАС.

Общая сумма начальных цен контрактов превысила 1,2 млрд рублей. Если вина организаций будет доказана, им грозят оборотные штрафы.