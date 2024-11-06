Компания «Окидоки» дарит бонус 50% на первую покупку

Сервис позволяет подписывать договоры в электронном виде за 45 секунд и без ЭЦП. При регистрации будет 5 бесплатных договора и скидка 50% на первый пакет услуг.

Читатели «Клерка» могут воспользоваться специальным предложением от компании «Окидоки» и получить скидку 50% на первую покупку.

Вы сможете заключить договоры с клиентами и физическими лицами без бумажных документов и электронных цифровых подписей (ЭЦП). Выставить договор на подпись можно за 45 секунд, а подписать договор можно прямо со смартфона! Никаких бумажек, сканов и отправок файлов по WhatsApp. Такой договор имеет ту же юридическую силу, как и бумажный.

При регистрации вы получите 5 бесплатных договоров и бонус на покупку первого пакета в 50%. При оплате сервиса на год — специалисты бесплатно создадут шаблон для вашей компании.

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