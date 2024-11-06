Сдача декларации НДС 31 марта (заранее) в суде не прокатила

Арбитражный суд рассмотрел ситуацию, когда налоговая декларация по НДС сдана раньше начала течения срока ее представления по НК.

ООО сдало декларацию по НДС 31 марта. Инспекторы отказались ее принимать, поскольку день сдачи пришелся на сам налоговый период (первый квартал), за который сдается документ. Они указали, что документ не сдан и камеральную проверку декларации не начнут.

Инспекция 31.03.2023 сформировала электронное уведомление об отказе в приеме декларации и что она считается не представленной по причине: «Нарушение установленного порядка представления сведений/ Налоговый (отчетный) период, за который представляется декларация (расчет), не наступил».

Спор рассмотрели арбитры в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 14.10.2024 № Ф09-4867/24 по делу № А50-29534/2023. Они согласились, что отчет нельзя направить в налоговый орган до завершения налогового периода. При этом они сослались на позицию Верховного суда — определение от 01.02.2023 № 305-ЭС22-25615 по делу № А40-213006/2021.

Тем самым суд занял сторону ИФНС и не усмотрел нарушений в действиях налоговиков.

В итоге кассация отменила решения двух нижестоящих судов, которые поддержали ООО.

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