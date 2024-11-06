Главные вебинары, разборы и мини-курсы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Октябрь — время сдачи отчетности, поэтому мы много говорили о том, как правильно составлять документы, провели вебинары по заполнению декларации по НДС и формы 6-НДФЛ в 1С. Рассказали об изменениях в кадровом и воинском учете, о Едином реестре ВУ и работе с самозанятыми, разобрали последние письма Минфина и ФНС и добавили всю эту информацию в Клерк.Премиум.

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. Собрали самые важные вебинары, тренинги, разборы и мини-курсы октября, которые пригодятся вам в будущем.

Вебинары

Разборы

Онлайн-курс

В октябре вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Мини-курсы

Консультации

Собрали топ-5 вопросов по мнению редакции:

Получите безлимитный доступ к материалам «Клерка» с подпиской Клерк.Премиум

На носу налоговая реформа-2025 и много новых правил работы, с которыми придется справляться на месте. С подпиской Клерк.Премиум вы будете первым узнавать обо всех изменениях — мы подробно разберем нововведения, на понятном языке расскажем, как их применять, дадим простые инструкции и советы от экспертов.

На практике у вас будут появляться новые вопросы и проблемы, с которыми никогда не сталкивались. Не переживайте — с подпиской вы всегда можете рассчитывать на помощь специалистов.

При покупке подписки от полугода вы получите 10 консультаций экспертов, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов — в подарок.

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.