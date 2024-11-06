Главные вебинары, разборы и мини-курсы октября уже в подписке Клерк.Премиум

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. Собрали самые важные вебинары, тренинги, разборы и мини-курсы октября, которые пригодятся вам в будущем.
Вебинары
Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году— узнаете, кому ждать проверку в 2025 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.
Изменения в миграционном и воинском учете — разберетесь в принципах работы в Едином электронном реестре воинского учета, новых электронных визах для иностранных сотрудников и госпошлинах.
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников — узнаете все о налоговых изменениях, способах легальной оптимизации и получении льгот от государства.
Разборы
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года.
Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса.
Онлайн-курс
В октябре вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
Мини-курсы
Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году.
Консультации
Собрали топ-5 вопросов по мнению редакции:
Какие будут налоги и страховые взносы, если компания привлекает иностранного гражданина по договору ГПХ?
Облагается ли материальная помощь сотруднику НДФЛ и страховыми взносами?
В каком формате отправлять контрагентам акты об оказании услуг по ЭДО?
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На носу налоговая реформа-2025 и много новых правил работы, с которыми придется справляться на месте. С подпиской Клерк.Премиум вы будете первым узнавать обо всех изменениях — мы подробно разберем нововведения, на понятном языке расскажем, как их применять, дадим простые инструкции и советы от экспертов.
На практике у вас будут появляться новые вопросы и проблемы, с которыми никогда не сталкивались. Не переживайте — с подпиской вы всегда можете рассчитывать на помощь специалистов.
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