По туристическому налогу базу определяют кассовым методом

Неважно, когда гость жил или будет жить в гостинице. Когда за услугу поступили деньги, тогда и надо платить налог.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119.

Вопрос о порядке налогообложения комплексных услуг, в состав которых входят помимо услуг по временному проживанию и иные услуги (питание, лечение и т. п.), в настоящее время прорабатывается.

Сумма туристического налога рассчитывается в течение того квартала, в котором был полный расчет с клиентом (например, с работодателем в случае полной оплаты стоимости услуги за работника).

Даты фактического получения услуги для налога значения не имеют.

Также Минфин пояснил, что в чеке ККТ не надо выделять туристический налог отдельной строкой.