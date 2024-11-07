Некоторые особенности работы с кассовыми чеками и документами должны насторожить бухгалтера

Проблемы и неточности с чеками ККТ, кассами, операторами фискальных данных (ОФД) грозят серьезными штрафами для бизнеса и головной болью для бухгалтерии.

С 2025 года начнет действовать ряд важных изменений по применению ККТ и соблюдению кассовой дисциплины. Они неизбежно затронут работу с ОФД и фискальными документами, исправление ошибок в чеках, выгрузку и сверку отчетности, данных по кассовым операциям.

Ряд законодательных инициатив и правил касаются маркировки, ЭДО и корректность передачи данных с касс в ЦРПТ («Честный ЗНАК»).

В частности, ФНС сейчас меняет форматы фискальных документов под налоговую реформу-2025: к концу 2024 года функционал ККТ настроят на новые ставки НДС 5% и 7%. Они должны быть указаны в кассовых чеках организаций и ИП на УСН с 01.01.2025.

Для успешной работы со всеми нововведениями предназначены полезные сервисы по ОФД и ККТ для бухгалтера, предпринимателя, руководителя.

Узнайте, как уберечь бизнес от штрафов ФНС и контрольных органов и избежать их, что нужно знать предпринимателю про онлайн-кассы и ОФД, на что обратить внимание. Приходите на вебинар от «Платформы ОФД» «Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты». Он состоится 20 ноября в 11:00 мск!

Спикеры вебинара:

Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД;

Оксана Спиркина — эксперт-методолог, Платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре 20 ноября в 11:00 мск!