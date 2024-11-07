Не забудьте уплатить свои имущественные налоги, напомнила ФНС

2 декабря 2024 года истекает срок для своевременной оплаты налогов на имущество физлиц за 2023 год, указанных в налоговых уведомлениях.

Для налогоплательщиков на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области срок уплаты продлен на 12 месяцев.

Остальные должны уплатить налоги до 02.12.2024 (это понедельник).

Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Если не оплатить налоги вовремя, то уже с 3 декабря 2024 года задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней.

В этом случае налоговики направят требование об уплате. Если должник его не исполнит, будет обращение в суд и принудительное взыскание через судебных приставов.