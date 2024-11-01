Минфин назвал, сколько граждан на 01.11.2024 вступило в Программу долгосрочных сбережений

Участниками Программы долгосрочных сбережений (ПДС) на 1 ноября стали 1 млн 750 тысяч граждан.

Только за последнюю неделю было заключено почти 100 тысяч договоров.

В Программу россияне вложили уже около 103 млрд рублей. Из них:

около 50 млрд — собственные взносы;

53 млрд — переведенные в ПДС пенсионные накопления.

По мнению Минфина, это говорит о том, что растет интерес граждан к сберегательным инструментам, а вместе с тем растет доверие к продукту.

ПДС позволяет копить и формировать капитал людям с любым уровнем дохода. Государство оказывает участникам серьезную финансовую поддержку, умножая их взносы.

Ранее мы сообщали, что на Госуслугах будет можно перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения.