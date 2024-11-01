Минфин назвал, сколько граждан на 01.11.2024 вступило в Программу долгосрочных сбережений

Только за последнюю неделю было заключено почти 100 тысяч договоров.
В Программу россияне вложили уже около 103 млрд рублей. Из них:
около 50 млрд — собственные взносы;
53 млрд — переведенные в ПДС пенсионные накопления.
По мнению Минфина, это говорит о том, что растет интерес граждан к сберегательным инструментам, а вместе с тем растет доверие к продукту.
ПДС позволяет копить и формировать капитал людям с любым уровнем дохода. Государство оказывает участникам серьезную финансовую поддержку, умножая их взносы.
Ранее мы сообщали, что на Госуслугах будет можно перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения.
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