На Госуслугах будет можно перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения

Чтобы упростить подачу заявлений о переводе пенсионных сбережений в ПДС, власти разрешат это делать на сайте Госуслуг.

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд с помощью заявления на портале Госуслуги. Для этого нужна усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Такой подход позволит «упростить процесс подачи застрахованным лицом заявлений и уведомлений и увеличит количество застрахованных лиц, которые будут иметь возможность подать их в электронной форме». Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Владимир Путин поручил в 2024 году привлечь не меньше 250 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений. В 2026 году этот показатель должен составить не меньше 1% ВВП.