Депутаты хотят проверять финансовую грамотность перед оформлением кредита

Чтобы россияне точно понимали условия предоставления займов, в Госдуме предложили ввести тестирование клиентов, которые впервые собираются оформить кредит.

Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести обязательное тестирование для тех, кто впервые хочет взять деньги в кредит.

«Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — сказано в обращении.

Тестирование снизит количество импульсивно оформленных займов и поможет кредитным организациям отсеять высокорискованных клиентов.