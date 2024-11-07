Депутаты хотят проверять финансовую грамотность перед оформлением кредита

Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести обязательное тестирование для тех, кто впервые хочет взять деньги в кредит.
«Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — сказано в обращении.
Тестирование снизит количество импульсивно оформленных займов и поможет кредитным организациям отсеять высокорискованных клиентов.
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