Минфин обсуждает создание семейных инструментов долгосрочных сбережений

Заместитель министра финансов Иван Чебесков на Форуме по корпоративному управлению Мосбиржи заявил, что семейные финансовые ценности — это ключевая часть стратегии развития страны.

По его словам, Минфин России обсуждает создание семейных инструментов долгосрочных сбережений и возможные дополнительные стимулы для них. Подробностей он не привел.

Чебесков напомнил, что Минфин совместно с Банком России и участниками рынка подготовили федеральный проект «Развитие финансового рынка», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Это говорит о том, что эффективное развитие экономики без развитого финрынка невозможно. Задача не простая — по сути утроить капитализацию фондового рынка и значительно увеличить долю долгосрочных сбережений граждан. Совершенно очевидно, что эффективный отечественный рынок капитала — это неотъемлемая составляющая экономического успеха, а интегрированный рынок с рынками других стран — это залог успеха в геоэкономической конкуренции», — добавил Чебесков.

По его словам, федпроект должен служить неким сигналом для рынка, что мероприятия, заложенные в нем важны. «Огромная задача стоит перед самим рынком, перед эмитентами. Рынок — это сущность, которую заставить что-то делать нельзя, нужно создать условия для этого», — пояснил замминистра финансов.

Он также отметил, что сейчас обсуждается ряд мер, которые не вошли в федпроект, но важны для рынка. Например, различные стимулирующие меры: использование части средств, выделяемых по программам льготного кредитования, на поддержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций. Обсуждается и ряд налоговых стимулов для эмитентов, осуществляющих публичное размещение.