📍 ФНС запустила новый сервис по выбору пункта выдачи электронной подписи

Получить информацию о ближайшем пункте выдачи квалифицированной электронной подписи поможет новый специализированный сервис ФНС «Пункты выдачи КЭП».

В нем поиск пункта выдачи идет по наименованию региона. Также можно узнать график работы пункта.

ФНС назвала КЭП «незаменимым помощником в ведении бизнеса». Подписанный ею электронный документ приобретает юридическую значимость и статус оригинала. Такой подписью подписывается налоговая отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы — как для взаимодействия с налоговыми органами, так и для обмена документами между партнерами по бизнесу.

ФНС уточнила, что для получения КЭП необходимо представить:

основной документ, удостоверяющий личность;

номер СНИЛС;

ИНН физлица и/или организации;

ключевой носитель (токен), сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

Выбрать удобное время для посещения налогового органа можно, воспользовавшись сервисом ФНС «Онлайн запись на прием в налоговый орган».

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