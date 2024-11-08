Налоговые изменения 2025

Как налоговая реформа 2025 повлияет на бизнес: смотрите видео!

Эксперты выделили ключевые изменения, которые помогут предпринимателям оценить риски.

Налоговая реформа 2025 года принесет бизнесу множество вызовов и новых возможностей. Как изменится налоговая система РФ в 2025 году и как это повлияет на бизнес. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем:

1. Изменения по НДС:

  • новые налогоплательщики НДС: кто, когда и как будет платить НДС. Какие варианты уплаты НДС есть;

  • какие условия будут отличаться, а какие будут одинаковыми для новых налогоплательщиков НДС;

  • можно ли избежать НДС на УСН: законные способы;

  • кто и в каком объеме будет иметь право на вычет;

  • ставки НДС для «упрощенцев»: условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы. В каких случаях выгодно перейти на общие ставки.

2. Изменения по налогу на прибыль:

  • повышение ставки налога на прибыль;

  • изменение налога на прибыль для IT-компаний.

3. Изменение упрощенной системы налогообложения:

  • основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС;

  • что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%;

  • как просчитать выгодные условия для бизнеса, чтобы потом не разориться.

4. Изменение налогового администрирования:

  • налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций;

  • как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса, какие условия необходимо выполнить;

  • понятие «дробление бизнеса», признаки дробления.

5. Реформа по НДФЛ:

  • новый порядок уплаты НДФЛ в 2025 гг.;

  • новые правила формирования налоговой базы по НДФЛ. Разделение и объединение доходов.

Спикеры: Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ и Ирина Ласкова — FCCA Исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.

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