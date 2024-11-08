Как налоговая реформа 2025 повлияет на бизнес: смотрите видео!

Налоговая реформа 2025 года принесет бизнесу множество вызовов и новых возможностей. Как изменится налоговая система РФ в 2025 году и как это повлияет на бизнес. Смотрите видеозапись!
В этом видео разберем:
1. Изменения по НДС:
новые налогоплательщики НДС: кто, когда и как будет платить НДС. Какие варианты уплаты НДС есть;
какие условия будут отличаться, а какие будут одинаковыми для новых налогоплательщиков НДС;
можно ли избежать НДС на УСН: законные способы;
кто и в каком объеме будет иметь право на вычет;
ставки НДС для «упрощенцев»: условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы. В каких случаях выгодно перейти на общие ставки.
2. Изменения по налогу на прибыль:
повышение ставки налога на прибыль;
изменение налога на прибыль для IT-компаний.
3. Изменение упрощенной системы налогообложения:
основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС;
что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%;
как просчитать выгодные условия для бизнеса, чтобы потом не разориться.
4. Изменение налогового администрирования:
налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций;
как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса, какие условия необходимо выполнить;
понятие «дробление бизнеса», признаки дробления.
5. Реформа по НДФЛ:
новый порядок уплаты НДФЛ в 2025 гг.;
новые правила формирования налоговой базы по НДФЛ. Разделение и объединение доходов.
Спикеры: Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ и Ирина Ласкова — FCCA Исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.
Комментарии2
Ну, и снова налоги… Все эти реформы выглядят как ещё один способ усложнить жизнь предпринимателям. Почему нельзя оставить всё как есть?
Не совсем ясно, что значит "условия применения пониженных ставок". Будет ли это зависеть от отрасли или размера бизнеса? Мне кажется, что тут стоит более детально прописать критерии.