Как налоговая реформа 2025 повлияет на бизнес: смотрите видео!

Налоговая реформа 2025 года принесет бизнесу множество вызовов и новых возможностей. Как изменится налоговая система РФ в 2025 году и как это повлияет на бизнес. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем:

1. Изменения по НДС:

новые налогоплательщики НДС: кто, когда и как будет платить НДС. Какие варианты уплаты НДС есть;

какие условия будут отличаться, а какие будут одинаковыми для новых налогоплательщиков НДС;

можно ли избежать НДС на УСН: законные способы;

кто и в каком объеме будет иметь право на вычет;

ставки НДС для «упрощенцев»: условия применения пониженных ставок, их плюсы и минусы. В каких случаях выгодно перейти на общие ставки.

2. Изменения по налогу на прибыль:

повышение ставки налога на прибыль;

изменение налога на прибыль для IT-компаний.

3. Изменение упрощенной системы налогообложения:

основные положения налоговой реформы 2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС;

что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%;

как просчитать выгодные условия для бизнеса, чтобы потом не разориться.

4. Изменение налогового администрирования:

налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций;

как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса, какие условия необходимо выполнить;

понятие «дробление бизнеса», признаки дробления.

5. Реформа по НДФЛ:

новый порядок уплаты НДФЛ в 2025 гг.;

новые правила формирования налоговой базы по НДФЛ. Разделение и объединение доходов.

Спикеры: Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ и Ирина Ласкова — FCCA Исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.