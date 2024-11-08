IKEA продала последний склад в России

Компания Ingka Group продала последний актив в России, который не вошел в сделку с Газпромбанком. Покупателем склада в подмосковном Есипово стал бизнесмен Роберт Узилов.

Этот дистрибьюторский центр IKEA открыла в 2003 году, площадь склада составляет почти 180 тыс. кв. метров. После того, как компания прекратила работать в РФ, помещение не использовалось. Рыночную стоимость объекта оценили в 16-18 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

В сентябре 2023 года Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» у шведской компании. Заводы IKEA выкупили российский лесопереработчик «Лузалес» и компания «Слотекс».