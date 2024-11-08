⚡️ Итоги дня: в России создадут смартфон в честь победы Трампа на выборах, покупки в продуктовых магазинах выросли на 8%, а в Калуге будут выпускать китайские автомобили

За год средний чек в продуктовых магазинах вырос на 8% — до 455 рублей.

Российские полицейские займутся работой «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это следует из проекта Указа Президента, предложенного МВД.

В Хабаровском крае будут платить молодым мамам по 100 тыс. рублей. Роженице должно быть меньше 23 лет. Подобный закон ранее приняли в Карелии, Красноярском крае, Самарской области, Пермском крае и Мордовии.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану хочет ограничить продажу бензина детям до 16 лет на всех АЗС республики. Такой запрет введут из-за роста аварийности с участием детей-водителей мототранспорта, квадроциклов и питбайков.

Россияне предпенсионного возраста могут получить два свободных от работы дня в год для прохождения диспансеризации.

За 10 месяцев 2024 года на финансовый сектор было совершено в 2 раза больше хакерских атак, чем за весь 2023 год.

Акции девелоперской группы «Самолет» на Мосбирже упали на 8% на фоне информации об уходе одного из основных акционеров компании Михаила Кенина.

Российский производитель смартфонов из дорогих материалов Caviar объявил о выходе новой коллекции. Она будет посвящена победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Дизайн смартфона включает элементы, напоминающие архитектуру Trump Tower, и декоративный элемент в цвете любимого галстука Трампа.

МТС ускорил мобильный интернет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На стандарт LTE перевели телеком-оборудование на территории всего города и области, а также транспортную инфраструктуру — метрополитен и автодороги регионального и федерального значения.

Сбер перестанет поддерживать мобильные приложения версии 14.6 и ниже. Пользователям «Сбербанк Онлайн» рекомендуют перейти на новую версию 16.1.0.

На заводе в Калуге будут производить китайские автомобили. Там станут выпускать кроссоверы Haval M6. Машины будут делать по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Сборка M6 на площадке в Тульской области не заладилась, завод и так загружен на 100%.