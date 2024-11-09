Названы топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке

В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.
В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Башкортостане — 5,3 тыс. Четвертое место у Татарстана (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).
Регион
Количество ипотечных сделок ИЖС (тыс. шт.)
Доля от общего количества выдач в РФ (ИЖС)
Московская область
8,9
11,2%
Краснодарский край
6,6
8,3%
Башкортостан
5,3
6,6%
Татарстан
4,4
5,5%
Тюменская область
3,5
4,4%
Москва
3,2
4,1%
Санкт-Петербург
2,8
3,5%
Иркутская область
2,3
2,8%
Ростовская область
2,1
2,6%
Челябинская область
2,0
2,5%
Саха
1,8
2,3%
Тыва
1,8
2,2%
Свердловская область
1,8
2,2%
Пермский край
1,6
2,0%
Приморский край
1,6
2,0%
В исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения господдержки и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».
По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.
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