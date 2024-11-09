Названы топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке

Аналитики Домклик составили рейтинг регионов России по количеству ипотечных сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — Домклик по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.

В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.

В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Башкортостане — 5,3 тыс. Четвертое место у Татарстана (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).

Регион Количество ипотечных сделок ИЖС (тыс. шт.) Доля от общего количества выдач в РФ (ИЖС) Московская область 8,9 11,2% Краснодарский край 6,6 8,3% Башкортостан 5,3 6,6% Татарстан 4,4 5,5% Тюменская область 3,5 4,4% Москва 3,2 4,1% Санкт-Петербург 2,8 3,5% Иркутская область 2,3 2,8% Ростовская область 2,1 2,6% Челябинская область 2,0 2,5% Саха 1,8 2,3% Тыва 1,8 2,2% Свердловская область 1,8 2,2% Пермский край 1,6 2,0% Приморский край 1,6 2,0%

В исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения господдержки и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.