Ипотека

Названы топ-15 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке

Аналитики Домклик составили рейтинг регионов России по количеству ипотечных сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — Домклик по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.

В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Башкортостан.

В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Башкортостане — 5,3 тыс. Четвертое место у Татарстана (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).

Регион

Количество ипотечных сделок ИЖС (тыс. шт.)

Доля от общего количества выдач в РФ (ИЖС)

Московская область

8,9

11,2%

Краснодарский край

6,6

8,3%

Башкортостан

5,3

6,6%

Татарстан

4,4

5,5%

Тюменская область

3,5

4,4%

Москва

3,2

4,1%

Санкт-Петербург

2,8

3,5%

Иркутская область

2,3

2,8%

Ростовская область

2,1

2,6%

Челябинская область

2,0

2,5%

Саха

1,8

2,3%

Тыва

1,8

2,2%

Свердловская область

1,8

2,2%

Пермский край

1,6

2,0%

Приморский край

1,6

2,0%

В исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения господдержки и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.

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