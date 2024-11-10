💻 В России впервые утверждены ГОСТы на ноутбуки

Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки – ГОСТ Р 71174-2024 «Ноутбуки. Термины и определения» и ГОСТ Р 71202-2024 «Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования». Они впервые описывают требования к ноутбукам.

Новый стандарт ГОСТ Р 71174-2024 впервые вводит определения ряда терминов – ноутбука, портативных, полупортативных и мобильных компьютеров, механической и виртуальной клавиатуры, сенсорного дисплея, док-станции и других.

Второй ГОСТ Р 71202-2024 определяет требования к безопасности ноутбука.

Так, ноутбук должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ IEC60950-1 при сборке, обслуживании, эксплуатации и ремонте. Требования электрической и механической безопасности, меры и класс защиты от поражения электрическим током устанавливают технические условия и эксплуатационная документация на конкретные ноутбуки в соответствии с требованиями ГОСТ 25861. Конструкция изделия должна обеспечивать защиту пользователя от поражения электрическим током.

Кроме того, стандарт вводит типы ноутбуков — общего назначения, игровые, образовательные и образовательные стационарные, мобильная графическая станция и для особых условий эксплуатации.

Ноутбуки должны состоять из материнской платы, батареи, клавиатуры, тачпада, дисплея и других технических и программных средств, обеспечивающих выполнение функциональных характеристик и задач пользователей. Все компоненты ноутбука должны быть выполнены в едином конструктивном исполнении и размещаться в общем корпусе.

Нацстандарт предъявляет технические характеристики к встроенным веб-камерам, тачпаду, средствам удаленной блокировки, а также определяет необходимость проведения испытаний для проверки ударопрочности, автономной работы, потребляемой мощности, пылевлагозащищенности и ряда других характеристик ноутбуков.

Эти ГОСТы разработаны ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС» в рамках Технического комитета по стандартизации «Вычислительная техника» (ТК 166) при поддержке Технического комитета по стандартизации «Информационные технологии» (ТК 022) и Технического комитета по стандартизации «Электрические и электронные приборы» (ТК 019).

«Введение новых требований к ноутбукам посредством утверждения новых ГОСТов является важным шагом для повышения качества и безопасности продукции на российском рынке, а также позволит обеспечить надежность и технологическое совершенство в данной отрасли», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В феврале 2024 года утверждены ГОСТы, касающиеся планшетов, персональных ЭВМ, а также предварительные нацстандарты в части систем хранения данных и серверной продукции.