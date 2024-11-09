Путин подписал закон о запрете административного ареста отцов-одиночек

Теперь административный арест не смогут назначать отцам-одиночкам и матерям детей-инвалидов.

Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, к которым не допускается административный арест. Сейчас в статье 3.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) содержится перечень лиц, к которым нельзя применять административный арест. В их числе беременные женщины, матери детей до 14 лет, инвалиды I и II групп, дети и подростки до 18 лет.

В опубликованном документе говорится, что теперь административный арест не смогут также назначать отцам-одиночкам и матерям, а также усыновителям или опекунам детей-инвалидов, независимо от их возраста.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.