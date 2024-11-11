⚡️ Итоги дня: ВкусВилл открыл косметический магазин, в ресторанах будет не меньше 20% российских вин, а Apple продает запчасти для самостоятельного ремонта iPhone

ВкусВилл открыл первый магазин косметики в Москве. Площадь первой точки составляет 44 кв. м. В ассортименте представлены уходовая косметика «ВкусВилл», The act, Ollin, Holly Polly, Smorodina, декоративная — Shik, Vivienne Sabo, Climtcosmetics и др.

Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%.

Производители начнут снижать отпускные цены на сливочное масло, которое за год подорожало на 24%. «Эконива» снизит стоимость продукта на 10%. При этом в Минсельхозе сказали, что не планируют применять механизм фиксирования цен. Масло будут закупать в дружественных странах, например, в Турции и ОАЭ.

Wildberries вошел в тройку крупнейших рекламодателей на билбордах.

Цены на аренду жилья в Москве снизились на 7%, но это по-прежнему дороже, чем в начале года. На пике сезона снять однушку в столице предлагалось за 70–100 тыс. рублей.

Российской экономике не хватает 2,7 млн сотрудников. Потребность в работниках для заполнения вакансий за второй квартал 2024 выросла на 10%. Больше всего предложений зафиксировано в обрабатывающих производствах и в торговле. Дефицит персонала вызван эффектом демографической ямы и оттоком мигрантов.

Apple начала продавать запчасти для самостоятельного ремонта iPhone 16 и 16 Pro. Цены на новые дисплеи варьируются от $279 до $379 в зависимости от модели, замена аккумулятора будет стоит от $99 до $119, а ремонт камеры — от $169 до $249.

Омское лечебно-исправительное учреждение № 10 купило 3D-принтер для заключенных. Это позволит осужденным освоить современные технологии и получить новые навыки. На таком принтере уже напечатали шахматы.

Япония смягчила санкции на ввоз автомобилей в Россию. Теперь на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

В России зарегистрировали новый бренд отечественных автомобилей NOVO. Автозавод «АГР» запатентовал торговую марку и фирменный логотип к ней. Сейчас компания владеет несколькими автомобильными заводами, которые раньше принадлежали иностранным компаниям: Volkswagen в Калужской области и площадками Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.

В 2024 году в Москву вернулись птицы, которые ранее считались исчезнувшими. Среди них серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед.