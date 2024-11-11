Ипотеку на Дальнем Востоке под 2% будут выдавать до 2030 года

Власти отказались пересматривать льготные ипотечные программы на Дальнем Востоке и в Арктике. Низкие ставки будут действовать до конца 2030 года.

Владимир Путин поручил правительству сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке до конца 2030 года.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года», — сказано на сайте Кремля.

Летом 2024 года власти пересмотрели льготные ипотечные программы. Особые условия при покупке жилья в новостройках перестали действовать, а семейная и IT-ипотека претерпела существенные изменения. Тогда же Минфин предлагал поэтапно повысить предельно низкие ставки на жилье в Арктике и на Дальнем Востоке. Однако сейчас от этой идеи отказались.

Дальневосточная ипотека действует с 2019 года, в первой половине 2024 года льготные займы по этой программе получили 111,7 тыс. семей. Арктическую ипотеку запустили в конце 2023 года, по ней оформили уже 6 тыс. кредитов.