Бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль

Базу по налогу на сверхприбыль считают как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 годы. При этом прибыль определяют по нормам главы 25 НК.

Таким образом, налоговая база по налогу на сверхприбыль определяется только теми компаниями, которые в 2018, 2019, 2021 2022 годах формировали налоговую базу по налогу на прибыль организаций по нормам главы 25 НК. То есть теми, кто был на общем режиме в те годы.

Если компания в 2018 – 2019 годах была на УСН, она не платит налог на сверхприбыль.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.10.2024 № СД-4-3/12105@.

Аналогичная мнение выражал ранее Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-03-05/104510.