Бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль

Таким образом, налоговая база по налогу на сверхприбыль определяется только теми компаниями, которые в 2018, 2019, 2021 2022 годах формировали налоговую базу по налогу на прибыль организаций по нормам главы 25 НК. То есть теми, кто был на общем режиме в те годы.
Если компания в 2018 – 2019 годах была на УСН, она не платит налог на сверхприбыль.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.10.2024 № СД-4-3/12105@.
Аналогичная мнение выражал ранее Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-03-05/104510.
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