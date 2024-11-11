Обзоры для бухгалтера

Новое в налоговой тайне, цифровой рубль и чек ККТ на бонусы: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, которые подготовила редакция за неделю.

  1. Как сохранить пособие по уходу за ребенком и зарплату. Мини-курс

  2. Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым

  3. Как пробивать чек с учетом скидки и при оплате бонусами. Мини-курс

  4. Какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва в армию

  5. Командировка сотрудника за счет личных средств с последующей компенсацией. Мини-курс

  6. Налоговая тайна: что изменилось с 30 октября 2024 года

  7. Как вести упрощенный учет НМА по ФСБУ 14/2022. Мини-курс

  8. Цифровой рубль: чем отличается от безналичного рубля и криптовалюты

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.

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