Глава Минфина: доллары россиянам не нужны

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что жителям России не нужны доллары и правильнее использовать рубли.
Также он посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа (ОФЗ) и участвовать в программе долгосрочных сбережение (ПДС).
«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — сказал глава Минфина.
Он добавил, что в государственные бумаги стоит инвестировать на долгий срок, поскольку Минфин выпускает финансовые инструменты с хорошими доходностями.
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