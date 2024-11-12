Глава Минфина: доллары россиянам не нужны

Антон Силуанов также порекомендовал инвестировать средства в ОФЗ и вступать в программу долгосрочных сбережений, чтобы увеличить доходность.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что жителям России не нужны доллары и правильнее использовать рубли.

Также он посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа (ОФЗ) и участвовать в программе долгосрочных сбережение (ПДС).

«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — сказал глава Минфина.

Он добавил, что в государственные бумаги стоит инвестировать на долгий срок, поскольку Минфин выпускает финансовые инструменты с хорошими доходностями.