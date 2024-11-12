⚡ В два раза больше выгоды! Распродажа 11.11 продолжается

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В 2025 году работа с большинством налогов изменится. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и имущество, земельный и новый туристический налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

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Откройте для компании дополнительный источник дохода на госзакупках. Это перспективное направление — надо лишь разобраться в правилах участия и секретах заключения сделки.

Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

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