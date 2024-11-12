Участники ВЭД предложили отказаться от плавающего курса рубля

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Центробанку отказаться от плавающего курса рубля, поскольку он потерял актуальность в условиях санкций.
Участники внешнеэкономической деятельности считают, что нужно установить временное регулирование валютного рынка со стороны ЦБ и перейти к таргетированию курса рубля. Также есть идея создать механизм участия регулятора в валютных операциях через уполномоченные банки. Об этом пишут «Ведомости».
В 2024 году колебания рубля по отношению к юаню превышали 22%, а волатильность юаня к доллару была не выше 4%.
Комментарии3
Действительно, зачем ему плавать? Утопить проще.
Плавательный сезон закончился. К зиме дело близится. Холодно...
Пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить… (с) Приставкин