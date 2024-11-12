При покупке старого ОС надо самостоятельно определить срок использования

Срок полезного использования ОС для целей начисления амортизации устанавливают с учетом классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1. Но по ОС б/у есть свои особенности.

Разъяснение дает Минфин в письме от 06.09.2024 № 03-03-06/3/84846.

Норму амортизации по б/у ОС определяют с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования (СПИ) данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Если прежний владелец использовал это ОС весь срок полезного использования или даже больше, то новый владелец вправе самостоятельно определять срок СПИ этого ОС с учетом требований техники безопасности и других факторов.

При этом надо включить ОС б/у в состав той амортизационной группы, в которую они были включены у предыдущего собственника.