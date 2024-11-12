Иноагентам запретят выводить деньги за границу

В Госдуме готовят законопроект о специальном банковском счете для иноагентов. Также у них появится особый порядок выплаты средств, которые получают от брендов и использования результатов интеллектуальной деятельности.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Иноагенты будут обязаны открыть специальный счет в рублях, на который будут зачисляться доходы от их творческой деятельности в России.