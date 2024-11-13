Предложили расширить круг плательщиков налога на сверхприбыль

В Госдуму внесен законопроект.
Плательщиками налога на сверхприбыль станут:
организации, осуществлявшие добычу углеводородного сырья, добычу угля;
организации, совершающие операции по переработке нефтяного сырья;
организации, являвшиеся участниками консолидированной группы налогоплательщиков (в нефтегазовом секторе);
организации, которые ведут деятельность по производству сжиженного природного газа.
Проект внесли депутаты от СРЗП. Правительство его не поддерживает. В заключении говорится, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение НДПИ.
Комментарии1
Ну почему Клерк пропускает взаимоисключающее в одном посте? Очень неприятно читать. Прямо, как "желтая пресса"