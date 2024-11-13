Налог на сверхприбыль

Предложили расширить круг плательщиков налога на сверхприбыль

Плательщиков налога на сверхприбыль станет больше. За счет компаний нефтегазовой отрасли и угольной промышленности.

В Госдуму внесен законопроект.

Плательщиками налога на сверхприбыль станут:

  • организации, осуществлявшие добычу углеводородного сырья, добычу угля;

  • организации, совершающие операции по переработке нефтяного сырья;

  • организации, являвшиеся участниками консолидированной группы налогоплательщиков (в нефтегазовом секторе);

  • организации, которые ведут деятельность по производству сжиженного природного газа.

Проект внесли депутаты от СРЗП. Правительство его не поддерживает. В заключении говорится, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение НДПИ.

Комментарии

1
  • Ирина

    Плательщиков налога на сверхприбыль станет больше. За счет компаний нефтегазовой отрасли и угольной промышленности

    Проект внесли депутаты от СРЗП. Правительство его не поддерживает.

    Ну почему Клерк пропускает взаимоисключающее в одном посте? Очень неприятно читать. Прямо, как "желтая пресса"