Предложили расширить круг плательщиков налога на сверхприбыль

Плательщиков налога на сверхприбыль станет больше. За счет компаний нефтегазовой отрасли и угольной промышленности.

В Госдуму внесен законопроект.

Плательщиками налога на сверхприбыль станут:

организации, осуществлявшие добычу углеводородного сырья, добычу угля;

организации, совершающие операции по переработке нефтяного сырья;

организации, являвшиеся участниками консолидированной группы налогоплательщиков (в нефтегазовом секторе);

организации, которые ведут деятельность по производству сжиженного природного газа.

Проект внесли депутаты от СРЗП. Правительство его не поддерживает. В заключении говорится, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение НДПИ.