Уплаченные фиксированные взносы ИП могут уйти в счет уплаты имущественных налогов

Срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год – 09.01.2025. До этого наступит срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2023 год – 02.12.2024.

Поэтому если ИП уплатит фиксированные взносы, но не уплатит имущественные налоги, его деньги с ЕНС уйдут именно на личные имущественные налоги.

Дело в том, что у ИП нет разделения ЕНС на личный и бизнес-счет. Деньги оттуда списываются в очередности, установленной НК, напоминают налоговики.

В итоге чтобы не было долгов по фиксированным взносам к 09.01.2025 года на ЕНС должна быть сумма в размере 49 500 руб.