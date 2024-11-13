Уплаченные фиксированные взносы ИП могут уйти в счет уплаты имущественных налогов

Поэтому если ИП уплатит фиксированные взносы, но не уплатит имущественные налоги, его деньги с ЕНС уйдут именно на личные имущественные налоги.
Дело в том, что у ИП нет разделения ЕНС на личный и бизнес-счет. Деньги оттуда списываются в очередности, установленной НК, напоминают налоговики.
В итоге чтобы не было долгов по фиксированным взносам к 09.01.2025 года на ЕНС должна быть сумма в размере 49 500 руб.
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