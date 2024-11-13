Юникредитбанк поднимет комиссии по валютным переводам

За безналичные переводы иностранной валюты банк удержит 5%. Пока что комиссия составляет 2%.

Со 2 декабря 2024 года Юникредитбанк до 5% повысить комиссию за проведение безналичных переводов в иностранной валюте.

Минимальная сумма вознаграждения составит 500 долларов, а максимальная — 1 тыс. долларов. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Пока что банк удерживает 2% с каждого платежного поручения в системе Enter.UniCredit, если переводить деньги в валюте через другие средства связи, то вознаграждение составляет 3%.

С 12 ноября Юникредитбанк установил минимальный объем средств в валюте, которые можно перевести без согласования банка. Это 10 тыс. долларов и евро, а также 70 тыс. китайских юаней.