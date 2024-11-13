Какие ошибки грозят доначислениями налогов: бесплатный вебинар уже завтра!

Чаще всего бухгалтеры допускают ошибки по расчетам с сотрудниками. Это премии, компенсации, подарки, командировки, представительские, подотчеты.
Эксперт Светлана Беляева на бесплатном вебинаре «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам» объяснит, что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре узнаем:
Какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга?
Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности?
Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.
Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения?
Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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