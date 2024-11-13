Какие ошибки грозят доначислениями налогов: бесплатный вебинар уже завтра!

Эксперт подскажет, на что бухгалтерам обратить внимание, и как защитить бизнес от ошибок и налоговых доначислений.

Чаще всего бухгалтеры допускают ошибки по расчетам с сотрудниками. Это премии, компенсации, подарки, командировки, представительские, подотчеты.

Эксперт Светлана Беляева на бесплатном вебинаре «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам» объяснит, что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре узнаем:

Какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга?

Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности?

Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.

Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения?

Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!