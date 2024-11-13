⚡️ Безлимитные консультации, конференции и все онлайн-курсы «Клерка» в новом пакете Премиума по суперцене

Только сегодня, 13 ноября, вы можете купить расширенный пакет Клерк.Премиума на 9 месяцев за 14 900 рублей! Поторопитесь — акция действует всего один день.

Такой выгоды еще не было (и в ближайшее время не планируется) — целых 9 месяцев доступа к лучшим образовательным материалам «Клерка» по специальной цене.

Только сегодня, 13 ноября, вы можете оформить подписку Клерк.Премиум за 14 900 рублей.

Зачем бухгалтеру подписка?

Клерк.Премиум создан, чтобы облегчить будни бухгалтера. Здесь вы найдете все необходимое для любой ситуации.

1. Поможем оставаться в курсе изменений. Если у вас нет времени отслеживать поправки и читать новые письма Минфина и ФНС, то мы можем сделать это за вас — расскажем, что вышло, дадим разъяснения и рекомендации по применению. Контент в подписке обновляется ежедневно!

2. Дадим инструменты для повышения квалификации. Осваивайте новые инструменты, расширяйте компетенции для карьерного роста. В подписку входят вебинары и более 60-ти онлайн-курсов (каждый квартал выпускаем новый с актуальной информацией) — учитесь, после прохождения курса мы выдадим вам сертификат, который подтвердит ваши знания перед работодателем.

3. Никогда не оставим в сложной ситуации и поможем справиться с любыми трудностями. В подписку входят не только полезные материалы, но и постоянная помощь наших экспертов. Расскажите о своей проблеме специалистам и в течение 3,5 часов вы получите подробный ответ с рекомендациями.

4. Расскажем о законах простым языком. Вам не придется зарываться в сотни страниц канцелярского текста, чтобы разобраться в вопросе. Самая свежая информация уже ждет вас в удобных конспектах с примерами.

5. Познакомим с топовыми экспертами и инсайдами из их практики. В подписку уже включены билеты на онлайн-посещение Всероссийских конференций «Клерка», где выступают именитые специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, ВЭД, маркетплейсам, кадрам, зарплате, трудовым отношениям, воинскому учету, аудиту, работе в 1С и т. д.

Акция одного дня! Успейте купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев всего за 14 900 рублей. Решайтесь — предложение действует только сегодня, 13 ноября.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.