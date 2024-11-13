ФНС не выдаст ИП повторное уведомление о постановке на учет

Предприниматели могут бесплатно получить лист записи о регистрации в налоговой из ЕГРИП. Повторные уведомления о постановке на учет не предусмотрены законом.

Вся информация о постановке на учет или о снятии с учета в налоговой есть в выписке из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Поэтому предприниматели не смогут повторно получить уведомление об этом.

«Повторная выдача уведомлений о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве индивидуального предпринимателя не предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», — сказано на сайте ФНС.

С 1 января 2017 года вместо свидетельства о регистрации физлица в качестве ИП выдают лист записи из реестра. Он предоставляется бесплатно. Для получения этого документа ИП нужно в произвольной форме составить запрос в налоговую.

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