❕ Турналог не начисляют на частичную предоплату

Если клиент внес полную предоплату за проживание в гостинице, будет начислен туристический налог. Если предоплата частичная, то налога пока не будет.

Налог будет рассчитываться в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию. Исчисление производится исходя из налоговой ставки, действующей в указанный налоговый период. При этом расчет налога не зависит от даты фактического получения услуги в средстве размещения или даты частичной оплаты такой услуги.

Пример В марте 2025 года гражданин оплатил 50% услуги за проживание в гостинице в июле 2025 года.

В июне он произвел полный расчет за услуги – внес оставшиеся 50 %. Ставка туристического налога во 2 квартале 2025 года равна 1 %. Туристический налог в этом случае необходимо исчислить во 2 квартале 2025 года по ставке 1 %.

Такое разъяснение дает на своем сайте ФНС со ссылкой на письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-05-08/108773.