Адвокатам положен профвычет по НДФЛ: кто его предоставляет

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.09.2024 № 03-04-05/85361.
Адвокаты могут работать через коллегии адвокатов (бюро), а могут учредить свой кабинет.
Адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, профессиональный налоговый вычет предоставляется при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам года.
Адвокаты, входящие в списочный состав коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации, реализуют право на получение профвычета путем подачи письменного заявления в коллегию, бюро.
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