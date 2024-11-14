Адвокат

Адвокатам положен профвычет по НДФЛ: кто его предоставляет

Если у адвоката есть налоговый агент, то он и предоставляет профессиональный налоговый вычет при расчете НДФЛ. Если агента нет, то оформлять вычет надо самому.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.09.2024 № 03-04-05/85361.

Адвокаты могут работать через коллегии адвокатов (бюро), а могут учредить свой кабинет.

Адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, профессиональный налоговый вычет предоставляется при подаче декларации 3-НДФЛ по итогам года.

Адвокаты, входящие в списочный состав коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации, реализуют право на получение профвычета путем подачи письменного заявления в коллегию, бюро.

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