Можно получить имущественный вычет на покупку квартиры в ДНР в 2023 году

Квартира должна быть на территории РФ.
В ДНР Налоговый кодекс РФ применяется с 01.01.2023.
При этом ДНР считается принятой в РФ с даты подписания соответствующего договора о принятии ДНР в РФ и образовании в составе РФ нового субъекта.
Этот договор подписан 30.09.2022 и ратифицирован законом от 04.10.2022
Таким образом, физлица имеют право на получение имущественного вычета по расходам на покупку с 30.09.2022 квартиры на территории ДНР.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 18.07.2024 № БС-4-11/8189@.
Комментарии1
Сделайте уже наконец сообщение об ошибках.