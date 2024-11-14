Можно получить имущественный вычет на покупку квартиры в ДНР в 2023 году

По расходам на приобретение квартиры можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере до 2 млн рублей. Для ДНР эта норма работает для покупок с 30.09.2024.

Квартира должна быть на территории РФ.

В ДНР Налоговый кодекс РФ применяется с 01.01.2023.

При этом ДНР считается принятой в РФ с даты подписания соответствующего договора о принятии ДНР в РФ и образовании в составе РФ нового субъекта.

Этот договор подписан 30.09.2022 и ратифицирован законом от 04.10.2022

Таким образом, физлица имеют право на получение имущественного вычета по расходам на покупку с 30.09.2022 квартиры на территории ДНР.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 18.07.2024 № БС-4-11/8189@.