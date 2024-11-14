⚡️ Итоги дня: вырос спрос на гребешки и кальмары, Microsoft прекратит поддержку Outlook, а в России хотят запретить гадать на Таро за деньги

Россияне стали снимать стресс гребешками и кальмарами. В январе—июле 2024 года розничные продажи замороженного гребешка в натуральном выражении выросли на 54,5% год к году, кальмаров — на 50,4%.

«Балтика» купит крупнейшие пивные заводы «Букет Чувашии» в Чувашской республике и «Булгарпиво» в Татарстане.

С начала 2025 года Microsoft планирует прекратить поддержку Outlook. Больше не получится планировать встречи в расписании с помощью «Календаря», а через «Почту Windows» нельзя будет обмениваться электронными сообщениями.

В РФ появилось первое сертифицированное веганское мороженое. Московский производитель мороженого «БРПИ» («Бренд Айс») получил сертификат «Роскачество — Веган», выпускаемая им продукция соответствует требованиям и принципам вегетарианства.

Депутат Госдумы Свинцов после гадания на таро высказался о запрете услуги. Он собирается подготовить законопроект, который предлагает полностью запретить рекламу услуг тарологов и блокировать те ресурсы, где публикуют предложения погадать за деньги.

ВТБ внедрил сканирование счетчиков в мобильном приложении. Клиенты могут передавать показания счетчиков электроэнергии с помощью умной камеры прямо в мобильном приложении банка.

Wildberries и Russ запустили рекламу в ПВЗ. Пилотный проект уже стартовал в Москве. Цифровые экраны установили в 100 столичных пунктах. До первого квартала 2025 года экраны появятся в 10 тыс. точках.