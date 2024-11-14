Мосбиржа выпустила цифровые финансовые активы для физлиц

Инвесторы смогут покупать ЦФА от Московской бирже на платформе «Финуслуги».

Московская биржа провела пилотный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «Финуслуги». В ближайшее время пользоваться новым инструментом смогут все физические лица.

«Пилотный выпуск позволил протестировать все необходимые для успешного совершения сделки процессы, включая регистрацию клиента в ОИС, подачу и реализацию заявки на участие в выпуске ЦФА через интерфейс платформы "Финуслуги"», — сказали представители платформы «Финуслуги».

ЦФА позволяют опытным инвесторам диверсифицировать свой портфель и приумножить капитал.

В августе 2023 года Центробанк включил Мосбиржу в реестр операторов обмена ЦФА, тогда же стало известно о планах выпускать цифровые активы на базе «Финуслуг».