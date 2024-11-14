❓ В ЕГРЮЛ до сих пор нет новых регномеров в СФР

Бухгалтер ежедневно проверяет выписку из ЕГРЮЛ в надежде увидеть там регномер в СФР, но тщетно. Его там нет.

Проблему новых регномеров обсуждают на нашем форуме.

Особенно обеспокоен новый бизнес.

Если у действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномер ПФР и ФСС, то у недавно открытых компаний там нет вообще никакого номера – ни старого, ни нового.

Более того в сервисе СФР, где можно узнать свой регномер по ИНН, новым компаниям его не показывают.

Между тем, им надо подключать ЭДО с СФР и сдавать ЕФС-1, а регномера нет.

В СФР советуют в такой ситуации сдать ЕФС-1 в бумажном виде без указания там регномера.