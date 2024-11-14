❓ В ЕГРЮЛ до сих пор нет новых регномеров в СФР

Бухгалтер ежедневно проверяет выписку из ЕГРЮЛ в надежде увидеть там регномер в СФР, но тщетно. Его там нет.
Проблему новых регномеров обсуждают на нашем форуме.
Особенно обеспокоен новый бизнес.
Если у действующих компаний в ЕГРЮЛ есть старые регномер ПФР и ФСС, то у недавно открытых компаний там нет вообще никакого номера – ни старого, ни нового.
Более того в сервисе СФР, где можно узнать свой регномер по ИНН, новым компаниям его не показывают.
Между тем, им надо подключать ЭДО с СФР и сдавать ЕФС-1, а регномера нет.
В СФР советуют в такой ситуации сдать ЕФС-1 в бумажном виде без указания там регномера.
Комментарии1
и никто не отвечает!
и никого не оштрафовали!
А Егоров на всех трибунах заявляет, что они "с опережением работают"
А мене вообще ещё Уведомление не прислали пра налоги, которые я хотел бы заплатить.