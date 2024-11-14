Путин на год продлил меры по валютному регулированию

До конца 2025 года будет действовать запрет на вывод денег через взнос в капитал иностранных компаний без разрешения Центробанка.

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому дополнительные меры в сфере валютного контроля будут действовать до 31 декабря 2025 года. Изначально решение должно было действовать до конца 2024 года.

Согласно указу, Центробанк продолжит определять размер авансов в пользу иностранных компаний, а также контролировать денежные переводы нерезидентов с российских счетов.

Без разрешения ЦБ нельзя проводить операции по оплате доли, вклада, пая в уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива иностранных организаций.

Также регулятор будет выдавать экспортерам разрешения не продавать валютную выручку.