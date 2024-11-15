Майнинг запретят в новых регионах, в Чечне и в других субъектах с дефицитом электроэнергии

В одних регионах власти установят сезонные ограничения на майнинг, а в других введут тотальный запрет до 2031 года.

С 1 декабря 2024 года власти собираются установить тотальный запрет на майнинг криптовалют в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Он будет действовать до 15 марта 2031 года.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье майнингом будет нельзя заниматься только в период пиковых нагрузок на сети электроэнергии — с 15 ноября по 15 марта. Основная цель Минэнерго — заставить майнеров переезжать в города с избытком энергомощности. Об этом пишет «Коммерсант».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим назвал такие ограничения избыточными. Уже принятые подзаконные акты позволяют отключать майнеров от сети в любое время.

«Запрет для промышленных майнеров, у которых есть все надлежащие разрешения на подключение к электрическим сетям, спровоцирует активность недобросовестных участников рынка, которые осуществляют свою деятельность с нарушением всех установленных норм», — сказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

На майнинг уходит порядка 2,7 ГВт или 1,9% от прогнозного объема электропотребления за 2024 год.