Эксперт объяснил, как единая платежная система БРИКС может изменить финансовый ландшафт

Новая система не будет зависеть от санкционных ограничений, а депозитарий в форме блокчейна упростит взаимодействие между банками, брокерами и другими финансовыми организациями.

В октябре глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что страны БРИКС ведут работу над созданием собственной депозитарной системы, платежной инфраструктуры и перестраховочной компании.

Директор продукта Method Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев считает, что единая платежная инфраструктуры может расширить торговые и инвестиционные возможности компаний из стран объединения.

Для того, чтобы новая система оправдала ожидания, необходимо, чтобы все участники проявили заинтересованность в ее создании и дальнейшем использовании. Санкционный вопрос стоит остро не только для России: ограничения накладывают и на другие страны БРИКС, например, на Китай, Иран, Венесуэлу. Помимо этого, есть риск вторичных санкций, из-за чего многие банки либо отказываются проводить платежи, либо в транзакциях наблюдаются длительные задержки.

Единая система между странами-участниками БРИКС, к которой будут иметь доступ в том числе и страны-партнеры, позволит решить этот вопрос и наращивать объемы торговли.