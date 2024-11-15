Ozon создаст свой сервис по доставке товаров из Китая

Чтобы ускорить доставку товаров из Китая, маркетплейс запустит собственного таможенного брокера.

Ozon собирается стать участником внешнеэкономической торговли, чтобы самостоятельно доставлять и декларировать товары из Китая. Пока что в списке участников ВЭД нет ни одного маркетплейса.

Сейчас Ozon пользуется услугами сторонних посредников между импортерами и таможней. Такие расходы повышают стоимость товара для покупателей. Об этом пишут «Ведомости».

Собственная логистическая сеть позволит маркетплейсу повысить прозрачность доставки грузов, увеличить скорость выполнения заказов, а также сократить траты на таможенных брокеров.

В 2023 году объем онлайн-импорта составил 313 млрд рублей. Из этой суммы 98% пришлось за поставки товаров из Китая.