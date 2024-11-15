Больше 5 тысяч страниц в социальных сетях прошли регистрацию

2,5 тысячи заявок от блогеров отклонили из-за того, что владельцы не добавили в описание специальный номер заявки, а также по причине ошибок в заявлении.

Роскомнадзор включил в специальный перечень больше 5 тыс. страниц с подписчиками свыше 10 тыс. человек. Всего владельцы каналов подали 20 тыс. заявлений о регистрации, порядка 2,5 тыс. заявок отклонили.

В 60% случаев в регистрации отказали из-за того, что в описании страницы не было номера заявки, по которому РКН определит, что ресурс принадлежит автору заявления. 30% блогеров допустили ошибки в названии канала, адресе или в контактных данных. Об этом сказано на сайте Минцифры.

10% заявлений не приняли, поскольку аудитория каналов была меньше 10 тыс. подписчиков.

Заявку можно подать заново, в течение 10 дней Роскомнадзор примет решение о включении в список.