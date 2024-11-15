Когда в учетной политике можно отступить от норм ФСБУ

Учет конкретного объекта бухучета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухучета. Но иногда можно отступить от этого правила.

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» это можно сделать в исключительных случаях, когда формирование учетной политики по нормам ФСБУ приводит к недостоверному представлению финансового положения организации в бухгалтерской отчетности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.07.2024 № 07-01-09/70399.

При этом информацию об отступлении от правил и применении альтернативного способа ведения бухучета надо раскрыть в учетной политике.