Обзоры для бухгалтера

Переход с УСН на НПД, рост предельной базы, фиксированные взносы-2025: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, которые подготовила редакция за неделю.

  1. Отчетность за самозанятого в СФР. Мини-курс

  2. Как сделать удержание за брак из заработной платы сотрудника: примеры

  3. Пошаговая инструкция перехода ИП с УСН на НПД. Мини-курс

  4. Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников

  5. Как оформить и возместить расходы сотрудника «задним числом». Мини-курс

  6. Отвечает ли налогоплательщик за контрагента, который не уплатил НДС

  7. Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

  8. Как физлицу получить ИНН: инструкция для работников и работодателей. Мини-курс

  9. Скриншоты-доказательства: обязательно ли их заверять

  10. Кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН в 2025 году. Мини-курс

  11. Пять поправок-2025 по фиксированным взносам

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.

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