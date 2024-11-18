С 1 января штрафы за нарушение ПДД хотят увеличить на 50%

За превышение скорости вместо 500 рублей придется заплатить от 750 рублей. Скидку при добровольной оплате сократят с 50% до 25%.

Правительство готовит поправки в КоАП, по которым штрафы за нарушение ПДД с 1 января 2025 года в среднем вырастут на 50%.

Например, наказание для водителей без ремня безопасности увечится с 1 до 1,5 тыс. рублей. Штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения вырастет с 30 до 45 тыс. рублей. За превышение скорости предлагают платить от 750 до 7,5 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Размер скидки при добровольной оплате штрафа в течение 20 дней сократится с 50% до 25%, но срок увеличат до 30 дней.

Собранные средства останутся в региональных бюджетах, они пойдут на ремонт дорог.