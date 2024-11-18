В роддомах выдали миллион электронных свидетельств о рождении ребенка

Электронный документ о рождении ребенка позволяет сразу получить СНИЛС, оформить ОМС, записаться в детский сад. При этом не нужно ждать бумажное свидетельство из ЗАГСа.

Почти половина россиян выбирает в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождение. Такие документы есть уже у 1,1 млн детей.

Электронное свидетельство позволяет зарегистрировать рождение ребенка онлайн, а также сразу получить госуслуги, не дожидаясь документов из ЗАГСа.

«Если оформить электронное медицинское свидетельство на папу, все хлопоты по получению документов он сможет взять на себя», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Сервис «Рождение ребенка» работает на Госуслугах уже 2,5 года. За это время им воспользовались 620 тыс. раз. Пользователи могут удаленно получить СНИЛС, оформить ОМС, записать ребенка в детский сад, подать заявление на материнский капитал и другие социальные выплаты.