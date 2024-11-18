Работодатели должны нести ответственность за принятых на работу мигрантов

Компании, принимающие на работу трудовых мигрантов, обязаны нести ответственность за них. Парламентарии предлагают проводить полную процедуру идентификации приезжих и выработать единую систему и подходов регулирования трудовой миграции в РФ.

Соответствующий проект вице-спикера Ирины Яровой направлен председателю Правительства Михаилу Мишустину – он опубликован сегодня в электронной базе Госдумы.

В обращении подчеркивается, что в этом году в целях борьбы с нелегальной миграцией по инициативе депутатов были разработаны и приняты 13 федеральных законов.

Сейчас депутаты предлагают определить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других стран работников, обоснования этих параметров с учетом потребности рынка труда.

Кроме того, предлагается установить правила контролируемого пребывания иностранцев в России под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации и обеспечительных мер.