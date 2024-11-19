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⚡️ Итоги дня: ставки по кредитам обновили исторический максимум, Google могут заставить продать браузер Chrome, а мошенники рассылают фишинговые ссылки в Telegram

Подготовили обзор главных событий дня — 19 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Пользователи Telegram стали получать фишинговые ссылки под видом бесплатных подписок Premium. Так мошенники взламывают аккаунты.

  • Минюст США хочет через суд заставить Google продать браузер Chrome. Интерес федеральных властей объясняется тем, что Chrome — один из основных путей доступа к поисковику Google, доля его трафика в США составляет 61%.

  • Ставки по кредитам наличными обновили исторические максимумы, достигнув 28,4% годовых в октябре. Полная стоимость кредитов превысила 30,2% годовых.

  • Объем выданных потребительских кредитов в октябре сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем - до 320,8 млрд рублей.

  • Выдача ипотеки в Москве упала на 60% год к году. В сентябре россияне в половине случае использовали для покупки жилья ипотеку и наличные, но в октябре за наличные средства было оформлено почти 60% квартир.

  • Туристы отменили до 95% летних туров в Абхазию в 2025 году. Всего на отдых могли бы отправиться до 1,6 млн россиян, но 15 ноября в Сухуми начались акции протеста против российских инвестиций в республике. МИД призвал воздержаться от поездок в страну.

  • В Подмосковье создали принтер для печати архитектурных объектов. С его помощью можно в короткие сроки напечатать любую архитектурную форму из бетона.

  • В подмосковном Королеве на свет появился мальчик с двумя нижними зубами. Это крайне редкое явление.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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