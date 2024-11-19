⚡️ Итоги дня: ставки по кредитам обновили исторический максимум, Google могут заставить продать браузер Chrome, а мошенники рассылают фишинговые ссылки в Telegram

Пользователи Telegram стали получать фишинговые ссылки под видом бесплатных подписок Premium. Так мошенники взламывают аккаунты.

Минюст США хочет через суд заставить Google продать браузер Chrome. Интерес федеральных властей объясняется тем, что Chrome — один из основных путей доступа к поисковику Google, доля его трафика в США составляет 61%.

Ставки по кредитам наличными обновили исторические максимумы, достигнув 28,4% годовых в октябре. Полная стоимость кредитов превысила 30,2% годовых.

Объем выданных потребительских кредитов в октябре сократился на 24,8% по сравнению с сентябрем - до 320,8 млрд рублей.

Выдача ипотеки в Москве упала на 60% год к году. В сентябре россияне в половине случае использовали для покупки жилья ипотеку и наличные, но в октябре за наличные средства было оформлено почти 60% квартир.

Туристы отменили до 95% летних туров в Абхазию в 2025 году. Всего на отдых могли бы отправиться до 1,6 млн россиян, но 15 ноября в Сухуми начались акции протеста против российских инвестиций в республике. МИД призвал воздержаться от поездок в страну.

В Подмосковье создали принтер для печати архитектурных объектов. С его помощью можно в короткие сроки напечатать любую архитектурную форму из бетона.